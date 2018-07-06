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Активисты привезли кресты к ресторану возле Куропат

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  • 6.07.2018, 15:21
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Фото: «Радыё Свабода»

На место прибыли чиновники и представители лесхоза.

Змитер Дашкевич со сторонниками привез кресты к ресторану «Поедем, поедим». Первая попытка была неудачной - машину задержали, «продукцию» арестовали, cообщает «Радаё Свабода».

Змитер Дашкевич приехал с единомышленниками и своей семьей - женой Настей и детьми Марой и Давидом. Ребята разгрузили брусья, сейчас нужно сбить их в кресте.

Охрана ресторана не была подготовлена к такому развитию событий и пока только наблюдает. Милиционеры уже предупредили, что противоправные действия могут завершится изолятором временного содержания.

Активисты заменили старые кресты в урочище на новые. На место прибыли чиновники и представители лесхоза.


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