Стало известно, как выглядела первая пивоварня на Земле 1 6.07.2018, 15:26

Фото: Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times

Археологи сделали открытие в дельте Нила.

Археологи открыли на территории дельты Нила развалины потенциально древнейшей пивоварни на Земле, где жители Древнего Египта "варили" хмельной напиток более пяти тысяч лет назад, сообщает Luxor Times.

"Нам удалось найти не только инструментарий пивоваров, но и мумии собак и людей, живших в прединастический период, в 3200-3000 годах до нашей эры. Эти животные принадлежали к числу арабских борзых, одной из самых редких и древних охотничьих пород собак, что говорит о том, что их хозяева были знатными и богатыми людьми", — рассказывает Айман Ашмави (Ayman Ashmawi), представитель Министерства по делам древностей Египта.

Пиво считается сегодня одним из самых древних спиртных напитков, существующих на Земле. Первые его сорта, как показывают раскопки в Древнем Египте и в Китае, появились более четырех тысяч лет назад, и с тех пор пивовары изобрели тысячи разновидностей этого хмельного напитка.

Первые следы пивоварения были открыты в оазисе Тель-эль-Фарха примерно два десятка лет назад экспедицией польских археологов, проводивших раскопки на территории одного из древних храмов в дельте Нила. Эта находка, как отмечает Ашмави, стала особенно важной впоследствии, когда ученые обнаружили, что древние египтяне несколько раз открывали и "забывали" секреты пивоварения.

Фота: Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times

В последующие годы и десятилетия археологи продолжили раскопки, изучая самые нижние слои грунта и ближайшие окрестности пяти строений, открытых в 1998 году и надеясь открыть еще более древние следы пивоварения.

В этом году им улыбнулась удача – Ашмави и его коллегам удалось найти сразу два строения, где предположительно варилось пиво в последнюю эпоху додинастического периода, когда Египет начал объединяться под властью номархов, ставших первыми фараонами Нижнего и Верхнего Царства.

Фото: Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times

Помимо фундаментов этих строений, глиняных кирпичей, черепков керамики, разделочных досок и других "орудий пивовара", ученые нашли здесь мумию человека, погребенного в необычной позе вместе со статуэтками из алебастра и глиняной посудой, а также мумии и кости нескольких арабских гончих.

Как считает Ашмави, наличие в Тель-эль-Фарха сразу нескольких пивоварен, построенных в разные исторические периоды, говорит о том, что этот регион играл особую роль в жизни Древнего Египта и развитии традиций пивоварения. По его словам, в других регионах дельты Нила и всего Нижнего Египта археологи пока не нашли ни одной подобной структуры, что указывает на какие-то уникальные черты Тель-эль-Фарха, привлекавшие пивоваров того времени.

Помимо этого, ученые нашли намеки на присутствие еще более древних строений, сооруженных в более ранние эпохи додинастического периода. Их изучение, как надеются археологи, поможет нам узнать много нового об первых успехах древнеегипетской цивилизации.