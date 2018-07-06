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Что такое белорусская Масада, и почему ее боятся власти?

  • 6.07.2018, 15:32
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В Израиле крепость Масада стала символом отваги и свободы.

В 73 году до нашей эры римляне после взятия Иерусалима сражались за древнюю еврейскую крепость Масада. Ее защитники выбрали смерть, а не мучительное и позорное рабство.

Поэтому мужчины убили своих жен и детей, а потом, кинув жребий, убили друг друга. Эти люди считаются героями, потому что не покорились врагу и остались свободными.

Их подвиг повторили через почти 2 тыс. лет евреи Мозыря, когда во время Второй мировой войны в город пришли нацисты и безжалостно уничтожали еврейское население. 31-го августа 1941 года несколько десятков евреев собрались в одном доме и совершили самоубийство через самосожжение. Помнят ли жители Мозыря своих героев? Подробности – в видеорепортаже «Белсата».


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