Россия ввела пошлины на товары из США 8 6.07.2018, 15:38

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Размеры пошлин составят от 20 до 40%.

Россия ответила на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий увеличением ввозных пошлин на ряд американских товаров, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Минэкономразвития РФ. В ведомстве пояснили, что премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал постановление правительства о введении повышенных ставок для некоторых товаров из США, аналоги которых производятся в России, сообщает РБК.

«Под [компенсирующие] меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно», — пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По словам министра, повышенные ставки ввозных пошлин на эти товары будут установлены в размере от 25% до 40%.

Глава Минэномразвития пояснил, что за счет увеличения пошлин будет компенсирована только часть ущерба от ограничений, введенных США — $87,6 млн из $537,6 млн.

«Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — пояснил Орешкин. Для расширения ответных мер России потребуется решение Всемирной торговой организации о несоответствии американских мер правилам ВТО. Кроме того, Россия сможет ввести новые ограничения по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года).