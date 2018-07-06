Министр культуры Беларуси не сумел прочитать с бумажки слово «ўражанні» 6 6.07.2018, 15:43

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Во Дворце Республики с аншлагом открылись Дни культуры Украины.

Аншлаг был в большом зале Дворца Республики 5 июля. Там открывались Дни культуры Украины в Беларуси, пишет nn.by.

Овации сорвало выступление ансамбля танца имени Вирского, который открывал программу.

Публика также восторженно приветствовала выступление квартета «Гетьман» Национальной гвардии Украины, что спел современные интерпретации народных песен.

Интересно, что на такой «парадный концерт» привезли не только собственно украинских творцов. Были и артисты, которые репрезентируют традиции других народов Украины. Колоритный цыганско-украинский дэнс Luiku приехал из Закарпатья. Была и певица крымская татарка.

На удивление, минская публика ждала, знала и даже подпевала украинской попсе. Выступили Тина Кароль, Злата Огневич, Иво Бобул, Олег Винник. «Нино!!!» — кричали последнему женщины из зала. И он выполнил свою «Нино».

Ложкой дегтя было выступление министра культуры Беларуси Бондаря.

Он зачитал свое приветственное слово с бумажки, так мало того: некоторые слова даже выговорить правильно не мог. Вместо «уражанні» прочитал «ураджанні»… Впрочем, тысячи минчан собрались там не ради министра.