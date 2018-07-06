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Ивана Купала: традиции и история праздника

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  • 6.07.2018, 15:51

Наши предки с размахом отмечали этот древний праздник.

Ивана Купала – это древний языческий праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. После принятия христианства он частично трансформировался в церковный, пишет «Вокруг света».

История праздника

В дохристианские времена Купалом (Купайлом) называли древнеславянское солярное божество, а также бога плодородия. Праздником в его честь заканчивался летний цикл календарных праздников.

Позже 7-го июля стали отмечать христианский праздник – Рождество Иоанна Предтечи – предшественника Иисуса Христа, который предсказал пришествие Мессии. В результате христианского наслоения народный праздник Купала стал называться Ивана Купала, но некоторые языческие обряды и песни в честь Солнца сохранились.

Сегодня Ивана Купала – это восточнославянский эквивалент Дня Святого Иоанна (Янов день) и Дня летнего солнцестояния в остальной части мира, который отмечают по юлианскому календарю 24 июня.

Традиции и обряды

Наши предки праздновали Ивана Купала 20-22 июня (по старому стилю) во время летнего солнцестояния: вечером, ночью и в сам день Купала. Считалось, что в это время солнце отдает всему живому больше своего тепла и света, поэтому растения обретают чудодейственные свойства.

Главными персонажами праздника были Купало и Марена, которые олицетворяли мужское и женское божества. Их выбирали среди ребят и девушек либо изготавливали в виде них чучела. Сочетание мужской и женской стихий символизировала ветка вербы – Купайлиця.

Праздник начинается вечером, накануне Купала. Эпицентром гуляний является купальский костер, а одним из главных ритуалов — очищение огнем. Дети и молодые люди прыгают через костры, чтобы весь год быть здоровыми. А пары, которым удалось перепрыгнуть вместе, верят, что в этом году сыграют свадьбу. А вот падение считается плохим знаком.

Те же девушки, которые еще не встретили своего сужено, гадают на него на кануне Купала: плетут венки и бросают их в воду. На другом берегу водоема стоят парни и достают те венки, которые к ним приплыли. Чей венок парень достанет, того девушка должна поцеловать и быть с ним в паре во время праздника.

Когда забавы стихают, люди зажигают от главного костра свечи на заготовленных заранее веночках и идут к реке, чтобы пустить их на воду и почтить предков.


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