закрыть
6 июля 2018, пятница, 16:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Литва борется за свое наследие в Сибири

  • 6.07.2018, 16:13
  • 1,158

Как Кремль испугался литовской экспедиции «Миссия – Сибирь».

Запрет со стороны Кремля на проведение экспедиции «Миссия – Сибирь» к местам захоронения литовских ссыльных в России стал полной неожиданностью. Что будут делать участники экспедиции, есть ли альтернатива, как к «Миссия – Сибирь» относились сами россияне – на эти и другие вопросы Сharter97.org ответила Раминта Кежелите организатор молодежного проекта «Миссия – Сибирь».

- Запрет Кремлем на проведение «Миссия – Сибирь» стал для вас неожиданностью?

- Честно говоря, мы до сих пор не можем понять, почему и за что нам запретили въехать на территорию Российской Федерации, мы намеривались заняться тем, чем и всегда – то есть заняться восстановлением памятников у мест захоронения погибших в России репрессированных жителей Литвы. Самое странное что в заявлении российской стороны упоминается политический контекст, с которым «Миссия – Сибирь» вообще не имеет ничего общего.

- С каким отношением со стороны властей и местных жителей встречались участники экспедиций?

- Практически во время каждой экспедиции мы встречаемся с гостеприимным отношением, как со стороны местных жителей, так и региональных властей. Очень часто местные жители обращаются к нам с желанием помочь, предлагают фрукты, овощи, питьевую воду, если у нас есть сложности с тем, чтобы ее получить.

- Запрет на въезд означает, что в этом году придется отказаться от организации «Миссия – Сибирь»?

- Так как у проекта «Миссия – Сибирь» нет ничего общего с политикой, мы все еще надеемся, что российская сторона прислушается к нашим аргументам и даст разрешение участникам экспедиции на въезд. Теоретически еще достаточно времени, чтобы упорядочить все вопросы с документами, получить визы и осуществить основные цели экспедиции.

В случае запрета мы постараемся найти альтернативные варианты, которыми могут стать экспедиции к местам захоронения литовских ссыльных, например, в Таджикистане или Казахстане.

- Что будет с могилами ссыльных литовцев в Сибири, за которыми присматривали участники экспедиций?

- Ситуация такая, что природа Сибири чрезвычайно немилосердна по отношению к захоронениям и кладбищам. Стоит промедлить год – и кладбище, где покоятся ссыльные может исчезнуть под натиском природы, поэтому очень жалко, что нам не получится навестить места захоронений в Красноярском крае. Тем не менее мы верим, что в будущем ситуация изменится к лучшему и мы еще там побываем.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип