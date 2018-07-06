Литва борется за свое наследие в Сибири 6.07.2018, 16:13

1,158

Как Кремль испугался литовской экспедиции «Миссия – Сибирь».

Запрет со стороны Кремля на проведение экспедиции «Миссия – Сибирь» к местам захоронения литовских ссыльных в России стал полной неожиданностью. Что будут делать участники экспедиции, есть ли альтернатива, как к «Миссия – Сибирь» относились сами россияне – на эти и другие вопросы Сharter97.org ответила Раминта Кежелите организатор молодежного проекта «Миссия – Сибирь».

- Запрет Кремлем на проведение «Миссия – Сибирь» стал для вас неожиданностью?

- Честно говоря, мы до сих пор не можем понять, почему и за что нам запретили въехать на территорию Российской Федерации, мы намеривались заняться тем, чем и всегда – то есть заняться восстановлением памятников у мест захоронения погибших в России репрессированных жителей Литвы. Самое странное что в заявлении российской стороны упоминается политический контекст, с которым «Миссия – Сибирь» вообще не имеет ничего общего.

- С каким отношением со стороны властей и местных жителей встречались участники экспедиций?

- Практически во время каждой экспедиции мы встречаемся с гостеприимным отношением, как со стороны местных жителей, так и региональных властей. Очень часто местные жители обращаются к нам с желанием помочь, предлагают фрукты, овощи, питьевую воду, если у нас есть сложности с тем, чтобы ее получить.

- Запрет на въезд означает, что в этом году придется отказаться от организации «Миссия – Сибирь»?

- Так как у проекта «Миссия – Сибирь» нет ничего общего с политикой, мы все еще надеемся, что российская сторона прислушается к нашим аргументам и даст разрешение участникам экспедиции на въезд. Теоретически еще достаточно времени, чтобы упорядочить все вопросы с документами, получить визы и осуществить основные цели экспедиции.

В случае запрета мы постараемся найти альтернативные варианты, которыми могут стать экспедиции к местам захоронения литовских ссыльных, например, в Таджикистане или Казахстане.

- Что будет с могилами ссыльных литовцев в Сибири, за которыми присматривали участники экспедиций?

- Ситуация такая, что природа Сибири чрезвычайно немилосердна по отношению к захоронениям и кладбищам. Стоит промедлить год – и кладбище, где покоятся ссыльные может исчезнуть под натиском природы, поэтому очень жалко, что нам не получится навестить места захоронений в Красноярском крае. Тем не менее мы верим, что в будущем ситуация изменится к лучшему и мы еще там побываем.