Волонтер «Весны»: Если человек не защищает свои права – он их просто не знает 6.07.2018, 16:12

Юрий Метельский

Фото Ирины Ареховской/Belsat.eu

Юрий Метельский добивается компенсации за задержание.

Волонтер правозащитного центра «Весна», постоянный наблюдатель на акциях протеста Юрий Метельский через суд требует от Министерства финансов компенсации морального вреда за свое задержание в новогоднюю ночь. Тогда он провел два дня в слуцком ИВС, пишет сайт телеканала «Белсат».

По словам Метельского, милиционеры его избили, а также угрожали «ласточкой» и «пресс-хатой».

Что произошло?

Как рассказал belsat.eu Юрий, в этом году в ночь на 1 января он вместе с другом гулял по родному Слуцку. Вдруг к ним подошли сотрудники ОМОН, не представились и начали проводить досмотр их вещей.

– ОМОНовцы попросили показать документы, а я с собой паспорт не взял. Объясняю это, но они продолжают настаивать. Тогда я попросил их показать свои удостоверения, они очень быстро показали, имя рассмотреть не удалось. Я переписал номер жетона одного из ОМОНовцев, а тот сразу задержал меня со словами «Ты что, самый умный?!»

Парень признает: они с другом «немножко выпили», так как праздновали Новый год. Друга отпустили, а Юрия доставили на медицинский осмотр, сделали тест на алкоголь – оказалось, что в крови было всего 0, 29 промилле. Правозащитник утверждает: тогда же милиционеры применили против него грубую физическую силу.

– Когда попросили раздеться для осмотра, я выложил из кармана мобильный и собирался выключить его. В этот момент милиционеры выбили телефон у меня из рук, руки заломили, толкнули, и я упал, ударившись головой о скамейку. Силовики тем временем ругались матом на других задержанных, которые сидели в очереди.

Потом Метельского завезли в Слуцкий РОВД, где старший лейтенант Савин составил на него протокол за «мелкое хулиганство» (ст. 17.1 КоАП). Согласно милиции, правозащитник «ругался матом, оскорблял прохожих».

– Я попросил объяснить мои права как задержанного, а участковый снова заломил мне руку, бросил на пол и стал угрожать «ласточкой» (в позе «ласточка» руки сковывают наручниками, пропускают под цепочкой наручников металлический прут и человек висит, не задевая пол, считается пыткой – прим.), что отправит в «пресс-хату».

В камере изолятора, куда направили Метельского, было еще три человека. Правозащитник жалуется: не выдали белье, спать приходилось прямо на грязном матраце, за два дня не выводили на улицу, не дали даже туалетной бумаги.

– Через два меня молча отпустили, без какой-либо справки о том, что я сидел в изоляторе. Когда суд – также не сообщили.

«Задержание» и «административное задержание» – разные вещи?

Суд состоялся только в конце февраля и постановил: Метельский невиновен, дело прекращено. После этого парень пожаловался в Слуцкую районную прокуратуру на действия милиционеров и подал иск на компенсацию морального вреда на сумму 500 рублей и еще 510 рублей на услуги адвоката. В качестве ответчика выступает Министерство финансов (МВД не имеет полномочия выплачивать денежные компенсации).

На предыдущем заседании 6 июля представитель Минфина Кирилл Мамонов заявил, что иск «не признает в полном объеме». По его словам, прекращение производства по делу еще не означает, что сам протокол был составлен незаконно. Он обратил внимание на то, что в законодательстве «задержание» и «административное задержание» – два разных понятия. Также Мамонов сослался на статью процессуального-администравнага кодекса, которая предусматривает компенсацию морального вреда в виде официального извинения, но не выплаты денег.

Однако Юрий с этим не соглашается и намерен и далее требовать именно финансового возмещения морального вреда.

-Просто извинений будет недостаточно. Имеет какое-то значение, когда перед тобой извиняется человек, которого уважаешь, а тут другой случай. Поэтому поведение Минфина выглядит некрасиво, недостойно.

Первое слушание назначено на 18 июля. Интересы «весновцев» в суде представляет адвокат Вадим Мушинский.

Юрию Метельскому 27 лет, с 2014-го он присоединился к «Весне». Активно волонтерит на уличных акциях, занимается мониторингом. И хотя в изоляторе ему довелось побывать впервые, ранее его уже задерживали на несколько часов. В последний раз он с шестью своими коллегами из «Весны» и Белорусского Хельсинкского комитета был задержан во время акции 3 июля, анонсированной Николаем Статкевичем. На эти действия силовиков волонтеры собираются также пожаловаться: «в идеале – дойти до Комиссии по правам человека ООН», отмечает Татьяна Мастыкина, которая пришла поддержать друга в суде.

Свои волонтерство Юрий Метельский не собирается покидать, к репрессиям готов и не боится будущих задержаний.

Инцидент 1 января Юрий Метельский не считает политически мотивированным, а связывает с «беспределом на местах».

-Конечно, милиционеры на момент задержания не знали, кто я, не понимали, что человек, которого закрыли в изоляторе ни за что на двое суток, сможет за себя постоять. Зная свои права, уже просто невозможно их не защищать. А если кто-то не защищается, значит, тот просто не знает своих прав, – говорит волонтер «Весны».