В немецком Киле пресекли большую контрабанду белорусских сигарет 1 6.07.2018, 16:20

Автомобиль с контрабандой прибыл на пароме из Латвии.

Немецкая таможня 24 июня обнаружила в порту Остуферхафен города Киль около 450 тысяч контрабандных сигарет белорусского производства, переправлявшихся в латвийском грузовике.

Об этом сообщает «Беларусь и мир» со ссылкой на сайт таможни.

Автомобиль прибыл на пароме из Латвии. Его решили сфотографировать при помощи специальной передвижной рентгеновской установки.

После анализа снимков у таможенников возникло подозрение, что в днище прицепа может быть полость. Оно подтвердилось, когда просверлили отверстие в районе заднего моста.

После того как пол прицепа полностью сняли, внутри оказались 459 тысяч сигарет с белорусскими контрольными знаками. То есть, если разделить на 20, примерно 23 тысячи пачек.