закрыть
6 июля 2018, пятница, 18:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Анатолий Байдачный запустил свое шоу на YouTube

  • 6.07.2018, 16:27
Анатолий Байдачный

Знаменитый белорусский тренер ведет шоу в компании Владимира Курнева.

Средний возраст белорусских видеоблогеров резко подрос. 65-летний бывший главный тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный и его 67-летний экс-партнер по минскому «Динамо» Владимир Курнев открыли на YouTube канал «Двойной дриблинг». Пока в нем выложено только одно видео (его сняли 17 июня, но опубликовали почему-то только 27-го), в котором ветераны обсуждают прошедшие матчи ЧМ. За неделю ролик собрал 1200 просмотров, у канала появилось больше 40 подписчиков.

В интервью Tribuna.com Байдачный объяснил, почему решил стать влогером, и как намерен зарабатывать на проекте.

- Кому принадлежит идея создать канал на «YouTube»?

– Честно говоря, ее мне подсказали друзья. Почему не использовать свой опыт, знания? Теперь точно не буду жить скучно.

- Кто помогает с реализацией?

– Почти все делаю сам, хотя есть небольшая команда волонтеров, но они не связаны с футболом (в титрах помимо ведущих указаны еще семь человек, участвовавших в создании программы – прим.). Съемке проходят в «Ямайке» – нашем бывшем ресторане.

- Курнев – ваш соведущий или это гость первого выпуска?

– Вместе с Владимиром Борисовичем будем снимать и дальше. Чуть позже начнем приглашать гостей.

- Есть ли у канала спонсоры?

- Спонсоров пока нет. Будем сами зарабатывать.

- Сколько стоит создание такого ролика?

– Люди создают все бесплатно, потому что уважают меня, относятся ко мне хорошо. Ну а дальше, если появится реклама на канале, то тогда уже будут зарабатывать.

- У вас есть кумиры среди ведущих?

- Таких нет. Подражать никому не хочу. То, что я слышу на российском телевидение, как там ведут репортажи – это жуткое зрелище. Смотрели «Матч ТВ». Большинство программ скучные и неинтересные, хотя каналу принадлежит весь российский спорт. Вкладывают огромное количество денег, а результата нет.

- Все идеи удалось реализовать?

– Нет, не все. Мы хотели показывать фрагменты российского чемпионата, анализировать и давать свою оценку эпизодам. За это «Матч ТВ» запросил более 130 тысяч долларов.

- Что важнее: количество просмотров или возможность поделиться своим мнением?

- Для меня все важно. Будут просмотры – будут деньги. Надо же людям за работу платить.

- Первым выпуском, количеством просмотров довольны?

- Для начала вполне. Нужно, как и в футболе, немного подождать, и результат придет. Самому надо совершенствоваться. Дальше уже будем подключать пиар-компании, рекламу.

- Как часто будут выходить программы?

- Раз в неделю. Закончится чемпионат мира, и будем заниматься российским чемпионатом.

- А как же белорусский чемпионат?

– Хотим иметь больше спонсоров, больше возможностей, а российский рынок шире, привлекательнее в этом плане.

- Если «Белтелерадиокомпания» предложит купить ваш продукт, каким будет ответ?

– Конечно, согласимся. Даже думать не станем.

- Предложение в размере 10 тысяч долларов устроит?

– Какие-то смешные деньги. Вообще несерьезно. Легче раскрутить передачу и продать дороже.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип