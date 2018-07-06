Анатолий Байдачный запустил свое шоу на YouTube 6.07.2018, 16:27

Анатолий Байдачный

Знаменитый белорусский тренер ведет шоу в компании Владимира Курнева.

Средний возраст белорусских видеоблогеров резко подрос. 65-летний бывший главный тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный и его 67-летний экс-партнер по минскому «Динамо» Владимир Курнев открыли на YouTube канал «Двойной дриблинг». Пока в нем выложено только одно видео (его сняли 17 июня, но опубликовали почему-то только 27-го), в котором ветераны обсуждают прошедшие матчи ЧМ. За неделю ролик собрал 1200 просмотров, у канала появилось больше 40 подписчиков.

В интервью Tribuna.com Байдачный объяснил, почему решил стать влогером, и как намерен зарабатывать на проекте.

- Кому принадлежит идея создать канал на «YouTube»?

– Честно говоря, ее мне подсказали друзья. Почему не использовать свой опыт, знания? Теперь точно не буду жить скучно.

- Кто помогает с реализацией?

– Почти все делаю сам, хотя есть небольшая команда волонтеров, но они не связаны с футболом (в титрах помимо ведущих указаны еще семь человек, участвовавших в создании программы – прим.). Съемке проходят в «Ямайке» – нашем бывшем ресторане.

- Курнев – ваш соведущий или это гость первого выпуска?

– Вместе с Владимиром Борисовичем будем снимать и дальше. Чуть позже начнем приглашать гостей.

- Есть ли у канала спонсоры?

- Спонсоров пока нет. Будем сами зарабатывать.

- Сколько стоит создание такого ролика?

– Люди создают все бесплатно, потому что уважают меня, относятся ко мне хорошо. Ну а дальше, если появится реклама на канале, то тогда уже будут зарабатывать.

- У вас есть кумиры среди ведущих?

- Таких нет. Подражать никому не хочу. То, что я слышу на российском телевидение, как там ведут репортажи – это жуткое зрелище. Смотрели «Матч ТВ». Большинство программ скучные и неинтересные, хотя каналу принадлежит весь российский спорт. Вкладывают огромное количество денег, а результата нет.

- Все идеи удалось реализовать?

– Нет, не все. Мы хотели показывать фрагменты российского чемпионата, анализировать и давать свою оценку эпизодам. За это «Матч ТВ» запросил более 130 тысяч долларов.

- Что важнее: количество просмотров или возможность поделиться своим мнением?

- Для меня все важно. Будут просмотры – будут деньги. Надо же людям за работу платить.

- Первым выпуском, количеством просмотров довольны?

- Для начала вполне. Нужно, как и в футболе, немного подождать, и результат придет. Самому надо совершенствоваться. Дальше уже будем подключать пиар-компании, рекламу.

- Как часто будут выходить программы?

- Раз в неделю. Закончится чемпионат мира, и будем заниматься российским чемпионатом.

- А как же белорусский чемпионат?

– Хотим иметь больше спонсоров, больше возможностей, а российский рынок шире, привлекательнее в этом плане.

- Если «Белтелерадиокомпания» предложит купить ваш продукт, каким будет ответ?

– Конечно, согласимся. Даже думать не станем.

- Предложение в размере 10 тысяч долларов устроит?

– Какие-то смешные деньги. Вообще несерьезно. Легче раскрутить передачу и продать дороже.