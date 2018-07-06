закрыть
6 июля 2018, пятница, 18:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Испании выпустили пиво с самыми дорогими в мире моллюсками

  • 6.07.2018, 16:35

Сорт выпущен как «дань уважения морю и ловцам моллюсков.

Испанский пивной бренд Estrella Galicia (пивоварня Hijos de Rivera в городе Ла-Корунья) выпустил пиво под названием Percebes da Costa da Morte с добавлением персебес — самых дорогих в мире моллюсков, сообщает Profibeer.

Это пиво стало третьим сортом запущенной в прошлом году крафти-линейки Fabrica de Cervezas Estrella Galicia. Девиз линейки — «Рецепты, рождённые землёй, морем и воздухом Галисии».

Сорт выпущен как «дань уважения морю и персебейрос — ловцам моллюсков, которые героически собирают их в скалах». Помимо моллюсков, собранных одной из местных артелей, в пиво добавили водоросли «рамальо-де-мар» (Codium Tomentosum) — считается, что по выраженности морского вкуса они не уступают персебес, поэтому их широко используют в галисийской кухне.

Целые свежие персебес с Берега Смерти добавили на этапе варки, а водоросли использовали во время выдержки пива — они насытили пиво солёно-йодистыми нотами моря. Estrella Galicia впервые использовала хмель сорта Magnum, который вместе с Nugget и Perle создал многоуровневую горечь.

Всего было сварено 5 000 литров нового сорта. Как рассказывают в Estrella Galicia, они разработали 18 разных рецептов пива с морскими компонентами, прежде чем остановились на окончательном варианте.

Персебес, или «морские уточки» обитают на северо-западе Пиренейского полуострова. Колонии моллюсков прикрепляются к скалам в местах сильного притока прохладной воды. Сбор их — сложное и опасное дело: ловцы плывут на лодках к скалам и снимают моллюсков вручную. Нередко рыбаки гибнут.

Сложность добычи, ограниченный ареал обитания и то, что в штормовую погоду собирать персебес нельзя, определяет конечную стоимость продукта — в роскошных ресторанах Мадрида и Лиссабона они могут стоить до €200 за килограмм (правда, самим ловцам достаётся в десять раз меньше).

Первыми сортами крафтовой линейки Fabrica de Cervezas Estrella Galicia стали Pimientos de Padrón, с галисийским специалитетом — перцами из Падрона, и тыквенный лагер Espírito Samaín.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип