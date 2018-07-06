В Испании выпустили пиво с самыми дорогими в мире моллюсками 6.07.2018, 16:35

Сорт выпущен как «дань уважения морю и ловцам моллюсков.

Испанский пивной бренд Estrella Galicia (пивоварня Hijos de Rivera в городе Ла-Корунья) выпустил пиво под названием Percebes da Costa da Morte с добавлением персебес — самых дорогих в мире моллюсков, сообщает Profibeer.

Это пиво стало третьим сортом запущенной в прошлом году крафти-линейки Fabrica de Cervezas Estrella Galicia. Девиз линейки — «Рецепты, рождённые землёй, морем и воздухом Галисии».

Сорт выпущен как «дань уважения морю и персебейрос — ловцам моллюсков, которые героически собирают их в скалах». Помимо моллюсков, собранных одной из местных артелей, в пиво добавили водоросли «рамальо-де-мар» (Codium Tomentosum) — считается, что по выраженности морского вкуса они не уступают персебес, поэтому их широко используют в галисийской кухне.

Целые свежие персебес с Берега Смерти добавили на этапе варки, а водоросли использовали во время выдержки пива — они насытили пиво солёно-йодистыми нотами моря. Estrella Galicia впервые использовала хмель сорта Magnum, который вместе с Nugget и Perle создал многоуровневую горечь.

Всего было сварено 5 000 литров нового сорта. Как рассказывают в Estrella Galicia, они разработали 18 разных рецептов пива с морскими компонентами, прежде чем остановились на окончательном варианте.

Персебес, или «морские уточки» обитают на северо-западе Пиренейского полуострова. Колонии моллюсков прикрепляются к скалам в местах сильного притока прохладной воды. Сбор их — сложное и опасное дело: ловцы плывут на лодках к скалам и снимают моллюсков вручную. Нередко рыбаки гибнут.

Сложность добычи, ограниченный ареал обитания и то, что в штормовую погоду собирать персебес нельзя, определяет конечную стоимость продукта — в роскошных ресторанах Мадрида и Лиссабона они могут стоить до €200 за килограмм (правда, самим ловцам достаётся в десять раз меньше).

Первыми сортами крафтовой линейки Fabrica de Cervezas Estrella Galicia стали Pimientos de Padrón, с галисийским специалитетом — перцами из Падрона, и тыквенный лагер Espírito Samaín.