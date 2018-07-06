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Белорусские власти врут о положительной оценке стресс-тестов БелАЭС

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  • 6.07.2018, 16:49
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Фото: dpa

Выявленные группой ENSREG проблемы Островецкой АЭС достаточно серьезны.

Проблемы безопасности, выявленные во время Европейской экспертизы стресс-тестов проекта Белорусской АЭС должны быть полностью решены до запуска электростанции - заявили Сharter97.org представители Белорусской партии «Зеленые» и Общественного объединения «Экодом»

Отчет Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) об экспертизе стресс-тестов Белорусской АЭС выявил ряд проблем безопасности российского проекта АЭС-2006, по которому строится атомная электростанция под Островцом.

Отчет был представлен 3 июля в Брюсселе, и его содержание, включающее выводы и рекомендации белорусской стороне, были опубликованы 4 июля в полдень.

Мы высоко оцениваем работу, выполненную группой ENSREG и представителями Евросоюза во время евроэкспертизы стресс-тестов, а также взаимодействие Госатомнадзора с европейскими регуляторами, поскольку благодаря этому, многочисленные проблемы безопасности российского проекта Белорусской АЭС были определены и сформулированы .

Мы признательны группе ENSREG за то, что некоторые наши вопросы, замечания и предложения были учтены во время экспертизы. В то же время, мы надеемся на то, что следующая стадия процесса стресс-тестов Белорусской АЭС, а именно, разработка Национального плана действий, будет более открытой для общественности, как этого требуют европейские правила стресс-тестов и Орхусская конвенция. Мы ожидаем, что Национальный план действий будет должным образом обсужден с заинтересованной общественностью.

Мы считаем, что проблемы Белорусской АЭС, выявленные группой ENSREG во всех трех областях стресс-тестов достаточно серьезны, поскольку каждая из них может стать причиной масштабного радиационного инцидента. Это, в частности, недостаточные исследования в области сейсмоустойчивости, вопросы к устойчивости оборудования к землетрясениям, несоответствие современным, постфукусимским требованиям готовности к блэкауту и потере окончательного отвода тепла, а также пробелы в области управления тяжелыми авариями.

Эти проблемы, по нашему глубокому убеждению, должны быть открыто обсуждены, а затем решены - эффективно и своевременно, до ввода первого энергоблока в эксплуатацию. Для этого, в проектную документацию Белорусской АЭС должны быть своевременно внесены соответствующие изменения.

Что немаловажно, евроэкспертиза стресс-тестов Белорусской АЭС показала, что проект АЭС-2006 был разработан в соответствии со старыми, российскими, пре-фукусимскими стандартами, которые не соответствуют современным подходам МАГАТЭ и Ассоциации европейских организаций в области ядерного регулирования WENRA. В то же время трансграничная природа проекта Белорусской АЭС и его географическая близость к границам ЕС требует его соответствия современным стандартам.

Учитывая сказаное выше, мы привязываем Госатомназдор и белорусские власти:

• воздержаться от публичных высказываний о том, что стресс-тесты якобы подтвердили безопасность Белорусской АЭС и соответствие этой электростанции европейским стандартам, как от не соответствующих действительности;

• предпринять все необходимые меры в рамках процедуры стресс-тестов включить в Национальный план действий все рекомендации ENSREG, также как и меры по их реализации, а также обсудить Национальный план действий с общественностью;

• до того, как все выявленные проблемы безопасности будут обсуждены с общественностью и решены, не выдавать лицензию на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.


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