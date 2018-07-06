СМИ: Помпео привез Ыну диск Элтона Джона с «Человеком-ракетой» 6.07.2018, 16:38

Майкл Помпео

Таким прозвищем Трамп в прошлом году наградил северокорейского правителя.

Госсекретарь США Майкл Помпео, который сегодня прилетел в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном насчет ядерного разоружения Северной Кореи, передаст диктатору личное письмо от американского президента Дональда Трампа и, пишет South China Morning Post, аудиодиск с песней "Rocket Man" Элтона Джона, пишет liga.net.

В 2017 году Трамп несколько раз в твиттах называл Кима "маленьким человеком-ракетой" за череду испытаний баллистических ракет КНДР.

Как пишет газета, 12 июня на встрече в Сингапуре американский лидер напомнил диктатору об этом прозвище и сказал, что это песня сэра Джона, а Ким ответил, что не слышал о ней.