Спецслужбы Британии рассказали, что спасло Скрипалям жизнь 6.07.2018, 16:50

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Фото: Getty Images

Новые подробности отравления «Новичком» в Солсбери.

Ливень, который прошел в Солсбери незадолго до возвращения бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии домой, снизил концентрацию ядовитого вещества на ручке входной двери дома, что повысило шансы жертв на выздоровление, пишет "Европейская правда".

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на руководителей сил безопасности Великобритании.

"Правда в том, что нам очень повезло. Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы", - заявил источник.

Нервно-паралитический агент "Новичок", которым отравили в марте Скрипалей, чувствителен к влаге, и его потенциал снижается при контакте с водой или длительном воздействии воздуха, отмечает издание.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления и где могло оставаться вещество.

18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль вышел из больницы. Юлию Скрипач выписали 9 апреля.