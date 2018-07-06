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Фотофакт: В Могилеве появилась лестница-вышиванка

  • 6.07.2018, 17:16

Авторы проекта решили добавить национального колорита в городское пространство.

В Могилёве на лестнице, ведущей к городскому пляжу в Подниколье, появился орнамент, пишет nn.by.

Авторы проекта решили добавить национального колорита в городское пространство. На работу ушло больше месяца из-за погодных условий и сложности нанесения рисунка.

Над рисунком трудились Ольга Романенко и Мария Саперова, помогали им многочисленные волонтеры.

Было использовано более 20 литров краски, которую предоставили партнеры проекта.


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