20$ белорусам: Украинцы придумали новый способ провоза машин без растаможки 3 6.07.2018, 18:04

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Украинцы ввозят автомобили на «евробляхах», заплатив 20 долларов жителям приграничных сел Беларуси.

Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой на проект «Схемы».

По информации журналистов, на волынской таможне существует схема, согласно которой автомобиль проходит границу с Польшей в режиме транзита. С таким статусом он не может находиться в Украине больше 10 дней. За этот промежуток времени машина едет на границу с Беларусью. Там в нейтральной зоне в нее садится белорус с доверенностью от владельца и заезжает обратно в Украину.

В конечном итоге белорус сразу возвращается обратно в Беларусь, а машина остается у украинца, который в свою очередь тоже имеет доверенность от владельца. В таком статусе машина может пребывать в Украине год.

«Есть «решалы», которые это делают. Люди, которые получают за это определенные средства, которые заносят туда, куда надо, этих 400 долларов, платят белорусу и все остальные», — рассказал один из «продавцов» нерастаможенных автомобилей.

В свою очередь один из белорусов в селе около украино-белорусской границы признал, что за перевозку машины получил 20 долларов.

Известно, что только за май 2018 года через один один таможенный пост в Волынской области в Украину ввезли примерно 3000 нерастаможенных машин на «евробляхах» именно белорусские граждане.