Рейтинг российской власти стремительно падает 3 6.07.2018, 18:11

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Причем во всех направлениях.

На снижение рейтингов российской власти повлияла не только «пенсионная реформа», но и проведение чемпионата мира по футболу, а также подготовка к саммиту Путин-Трамп. Такие результаты последнего опроса, который проводился 22–26 июня, сообщает sprotyv.info.

Как показал опрос, за последние полгода резко снизился рейтинг не только Владимира Путина (с 60 до 48%) и Дмитрия Медведева (с 12 до 9%), но и Сергея Шойгу (с 31 до 19%), и Сергея Лаврова (с 25 до 14%).

А индекс ВЦИОМа показывает снижение рейтингов доверия с середины июня – 10-го еще было ничего, а 17-го уже плохо и 24-го еще хуже: у Путина – 45,4, 42, 38,3 пункта; у Шойгу – 19,1, 16,7, 15,6; у Лаврова – 15,3, 13,7 и 11,4.

Результатом последней недели стало утверждение, что причиной снижения рейтингов Путина и Медведева стало объявление о повышении пенсионного возраста. Но министр обороны и министр иностранных дел вряд ли принимали участие в подготовке реформы – видимо, россияне уже просто устали от такой власти и высказывают общее недовольство. Так, на рейтинг повлияли проведение чемпионата мира по футболу, а также подготовка к саммиту Путин-Трамп.