Беларусь не попала в рейтинг самых технологически развитых стран 2 6.07.2018, 18:30

В рейтинг попали все страны-соседи Беларуси.

В рейтинг технологически развитых стран, составленный аналитическим отделом британского журнала The Economist — Economist Intelligence Unit, попали все страны-соседи Беларуси, передает thinktanks.by.

Первое место рейтинга технологически развитых стран Technological Readiness Ranking-2018 разделили Австралия, Сингапур и Швеция.

Беларусь в рейтинге отсутствует, но зато присутствуют все ее соседи.

Так Литва в списке технологически развитых стран оказалась на 26-й позиции, Польша - на 27-й, Россия- на 32-й, Украина - на 39-й и Латвия - на 42-й строчке.

В рейтинг вошли 82 крупные экономики мира. Результат высчитывали на основе трех критериев: это использование интернета (и компаниями, и жителями стран), инфраструктура для цифровой экономики (онлайн-торговля, электронное правительство, уровень кибербезопасности) и открытость для инноваций (в частности, активность исследований в стране и ее взаимодействий с разработчиками в остальном мире). В последней категории изучаются выданные международные патенты, исследования и разработки (НИОКР) и исследовательская инфраструктура.