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Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию

  • 6.07.2018, 18:39
Наваз Шариф
Фото: AFP

Наваз Шариф занимал пост премьера Пакистана с 2013 по 2017 год.

Суд заочно признал бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа виновным по делу о коррупции и назначил ему наказание в виде десяти лет тюремного заключения, сообщает РБК со ссылкой на пакистанское агентство INP.

Шариф также обязан выплатить штраф в размере £8 млн. Его дочь Марьям приговорили к семи годам тюрьмы и штрафу в £2 млн. Кроме того, его зятю Садфару назначили наказание в виде года лишения свободы. В настоящий момент Шариф и его дочь находятся в Лондоне. Там проходит лечение его жена.

Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось после публикации так называемого панамского досье, в котором были документы, говорящие о связях политиков и бизнесменов с офшорными компаниями в Панаме. В частности, в списке оказались дети премьер-министра Пакистана.

В июле 2017 года Верховный суд Пакистана дисквалифицировал Шарифа и отстранил от занимаемой должности главу Минфина страны Исхака Дара, которого называли «бухгалтером» премьер-министра.

В апреле Шарифу пожизненно запретили участвовать в политической жизни Пакистана. Он занимал пост премьера с 2013 по 2017 год.


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