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ЧМ-2018: Франция победила Уругвай

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  • 6.07.2018, 19:01

Французы стали первыми полуфиналистами мундиаля.

Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Уругвай — Франция — 0:2

Уругвай: Муслера — Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур (Родригес, 59), Нандес (Уррета, 73), Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

Франция: Лорис — Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе (Дембеле, 87), Гризманн (Фекир, 93+), Толиссо (Н'Зонзи, 79), Жиру.

Голы: 0:1 — Варан (40, пас — Гризманн). 0:2 — Гризманн (61, пас — Толиссо).

Таким образом, Франция вышла в следующую стадию турнира и сыграет с победителем матча Бельгия – Бразилия, который пройдет сегодня в 21:00 в Казани.


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