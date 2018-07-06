Президент Македонии снова отказался подписывать соглашение о переименовании страны 6.07.2018, 19:08

Георге Иванов

По Конституции Македонии президент может только один раз отклонить законодательство, одобренное парламентом.

Президент Македонии Георге Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, передает eurointegration.com.

"Президент Македонии не принимает соглашения, которые вредят македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова неизменна и не будет меняться никакими давлением, шантажом и угрозами", - говорится в заявлении.

По Конституции Македонии Иванов может только один раз отклонить законодательство, одобренное парламентом. Но он должен подписать документ, если депутаты преодолели его вето, как это произошло в четверг с соглашением об изменении названия.

Однако в Конституции не прописаны сроки, и Иванов может бессрочно задерживать подписание соглашения, вызывая конституционный кризис.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Новое название Македонии - Республика Северная Македония - будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.