В Беларуси планируют утвердить собственную молочную породу коров 2 6.07.2018, 19:14

Собственную породу планируют утвердить в 2020 году.

В 2020 году в Беларуси планируется утвердить собственную молочную породу коров. Она выводится на базе голштинского и местного черно-пестрого скота с момента начала так называемой голштинизации, передает belmarket.by.

О новой породе сегодня рассказал заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по животноводству Иван Шейко. По его словам, белголштин будет иметь показатели продуктивности на уровне голштинской породы.

- 2020 году планируем утвердить собственную породу белголштин, которая потенциально может обеспечить удой 10-12 т молока на корову в год, - сказал Шейко.

Производство молока является основной подотраслью отечественного АПК. Молочная продукция является главным экспортным товаром отечественного сельского хозяйства. Внутри страны потребляется лишь около 40% производимого молока. Порядка 60% поставляется на экспорт. Основным рынком сбыта является Россия. Однако протекционистская политика РФ вынуждает белорусов искать новые рынки сбыта. Наиболее перспективным считается Китай. В январе-мае экспорт молочной продукции в эту страну вырос в пять раз.