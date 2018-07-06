закрыть
6 июля 2018, пятница, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Беларуси планируют утвердить собственную молочную породу коров

2
  • 6.07.2018, 19:14

Собственную породу планируют утвердить в 2020 году.

В 2020 году в Беларуси планируется утвердить собственную молочную породу коров. Она выводится на базе голштинского и местного черно-пестрого скота с момента начала так называемой голштинизации, передает belmarket.by.

О новой породе сегодня рассказал заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по животноводству Иван Шейко. По его словам, белголштин будет иметь показатели продуктивности на уровне голштинской породы.

- 2020 году планируем утвердить собственную породу белголштин, которая потенциально может обеспечить удой 10-12 т молока на корову в год, - сказал Шейко.

Производство молока является основной подотраслью отечественного АПК. Молочная продукция является главным экспортным товаром отечественного сельского хозяйства. Внутри страны потребляется лишь около 40% производимого молока. Порядка 60% поставляется на экспорт. Основным рынком сбыта является Россия. Однако протекционистская политика РФ вынуждает белорусов искать новые рынки сбыта. Наиболее перспективным считается Китай. В январе-мае экспорт молочной продукции в эту страну вырос в пять раз.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип