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Парламент Австрии разрешил 12-часовой рабочий день

  • 6.07.2018, 19:34

Изменения приняли несмотря на массовые протесты в Вене на прошлой неделе.

Парламент Австрии принял закон, который делает возможным введение работодателями 12-часового рабочего дня без повышенной оплаты труда.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Tiroler Tageszeitung.

Изменения в законодательство поддержали депутаты Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца, правые популисты из Партии свободы и либералы из оппозиционной Neos. Изменения приняли несмотря на массовые протесты в Вене на прошлой неделе.

Новый закон вступит в силу уже 1 сентября, хотя планировалось, что он будет действовать только с 1 января 2019 года.

Ранее закон позволял не более 10 рабочих часов в день или 50 часов в неделю, теперь разрешается 12 часов в день и 60 часов в неделю.

Сверхурочные часы будут оплачиваться, как и раньше, на 50 процентов выше стандартной ставки, или за них будет предоставляться свободное время.

Впрочем, работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин. Однако профсоюзы подчеркивают, что в Австрии нет механизма защиты от увольнения в случае постоянного отказа от сверхурочной работы. То есть, теоретически, работника могут уволить без объяснения причин.

В руководящих партиях уверяют, что новый закон ничего не изменит для большинства работников. Кроме того, по их словам, руководители компаний не смогут принимать решения за спиной работников о том, сколько те должны работать.

Оппозиция же считает, что правящие партии действуют в интересах бизнесменов, которым не выгодно платить больше сверхурочных.


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