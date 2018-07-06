Независимых журналистов оштрафовали за сюжет для несуществующей программы 6.07.2018, 19:42

Абсурдное решение вынес судья Иван Костян.

Суд Центрального района Минска оштрафовал журналистку Екатерину Андрееву и видеооператора Сергея Ковалева на 30 базовых величин (735 рублей) каждого за работу на митинге профсоюзов 1 мая. Также Екатерину Андрееву оштрафовали на 45 базовых величин (1102,5 рублей) за «Чернобыльский шлях».

Суд за стрим с «Чернобыльского шляха» состоялся 26 июня без участия Екатерины Андреевой. Постановление суда она получила по почте, откуда и узнала о результатах заседания. Как отмечается в постановлении, журналистка, работая без аккредитации МИД, «проводила опрос граждан, участвовавших в массовой акции, тем самым незаконно произвела продукцию СМИ» (ст. 22.9 ч.2 КоАП). Соответствующее решение принял судья суда Советского района Вера Головкова.

Суд за работу на митинге профсоюзов состоялся 28 июня. Екатерину Андрееву и Сергея Ковалева признали виновными в сотрудничестве с «Белсатом» без аккредитации МИД и оштрафовали по ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). Самое интересное, что, согласно суду, Андреева и Ковалев «незаконно произвели» видеосюжет, который якобы вышел в эфире «Белсата» в программе «Новости», хотя программы с таким названием на нашем телеканале не существует. Решение вынес судья Иван Костян. Постановления Андреева и Ковалев получили только сейчас.

«На самом деле, я уже немножко утратила число этих протоколов и судов. Не то, чтобы это преследование сильно сказывалось на моей жизни и работе, но, естественно, неприятно. Обжаловать я даже не берусь, так как система работает не в соответствии с законом и направлена исключительно на выполнение приказов. Очевидно, что преследование политически мотивировано и в моем случае на аккредитацию рассчитывать не приходится. Вместе с тем, я надеюсь, что придет время, когда такой атавизм как разрешение МИД будет ненужен журналисту иностранного СМИ», – отметила Екатерина Андреева в комментарии belsat.eu.

Напомним, с начала 2018 года за сотрудничество с «Белсатом» журналистам всего присудили штрафов более чем на Br 30 000.