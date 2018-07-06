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Минское «Динамо» подпишет контракт с обладателем Кубка Стэнли

  • 6.07.2018, 19:55

«Зубры» договорились о заключении контракта с экс-игроком «Питтсбурга», «Нью-Джерси» и «Сент-Луиса» Бо Беннеттом.

Об этом сообщает пресс-служба «зубров».

Бо Беннетт родился в штате Калифорния — в городе Гардина. В 16 лет он начал играть за юниорскую команду «Лос-Анджелес Кингз». В 18 — провел сезон в лиге Британской Колумбии за канадский «Пентиктон», где набрал 134 очка в 71 матче и взял трофей лучшему бомбардиру BCHL.

Столь высокая результативность позволила попасть на драфт НХЛ, причем Беннетта выбрали в первом раунде. Под 20-м номером его завербовал «Питтсбург Пингвинз». Однако Бо не сразу оказался в стане «пингвинов» — сперва он поступил в университет Денвера и два года варился в студенческой лиге NCAA.

В НХЛ универсальный нападающий дебютировал в сезоне-2012/13 и с ходу набрал 14 (3+11) очков в 26 поединках «регулярки». В тот же год отметился первым голом в плей-офф.

Всего в составе «Питтсбурга» Беннетт провел четыре года и в 2016-м выиграл с командой Кубок Стэнли. После этого форварда обменяли в «Нью-Джерси», где Бо сыграл 65 матчей «регулярки» и выдал самый результативный сезон в НХЛ — 19 (8+11) очков.

Прошлым летом Беннетт на правах свободного агента перебрался в «Сент-Луис», однако в форме «блюзменов» вышел на лед всего в 6 поединках и отправился в «Чикаго Вулвз» — фарм-клуб «Вегаса» (поскольку своего фарм-клуба у «Сент-Луиса» не было). Тренер «волков» Роки Томпсон перевел крайнего нападающего в центр, и в новом для себя амплуа Бо вновь блеснул результативностью — 57 (12+45) очков в 60 матчах.

Всего на счету Беннетта 200 поединков в «регулярке» НХЛ и еще 21 — в плей-офф. В сумме 70 (26+44) баллов.

В АХЛ нападающий набирал почти по очку в среднем за игру: 105 встреч и 91 (19+72) пункт.

У Беннетта есть родные братья Уэйд и Шейн. Уэйд до 2014-го тоже занимался хоккеем и даже становился чемпионом NCAA с тем же университетом Денвера. Шэйн продолжает учиться и играть за Денвер, но не в сильнейшем дивизионе.

Есть еще родная сестра Бэйли, которой 20 лет и которая… тоже хоккеистка. Выступает за университет Колгейт в женской NCAA.


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