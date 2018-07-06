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Олега Сенцова поддержат концертом в Москве

  • 6.07.2018, 20:05
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

6 июля украинский режиссер голодает 54-й день.

В Москве в пятницу, 6 июля, пройдет концерт в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Он голодает 54-й день, требуя освободить всех украинских политзаключенных, передает DW.

Среди участников мероприятия - Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Мария Алехина, артисты Театра.doc и другие.

На концерте покажут фрагменты из фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле, по которому осужден Сенцов, а также будет представлен проект "Рассказы" - видеозаписи чтения рассказов Олега Сенцова.

Интернет-трансляцию концерта собираются вести ряд российских и украинских СМИ, начало в 20.00 по Минску.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в «создании на территории полуострова террористического сообщества».


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