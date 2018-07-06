В Бресте судью встретили плакатами «Позор!» 6.07.2018, 20:34

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У здания суда собрались около 30 человек, которые пришли поддержать общественных активистов.

В Суде Ленинского района Бреста очередное судебное разбирательство над противниками строительства аккумуляторного завода. Дмитрия Бекалюка и Олега Ярмоленко обвиняют в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях 23:34 части 1 - «несанкционированное массовое мероприятие». Оба собирали подписи у торговых центров Бреста за отставку чиновников, за что и были задержаны, передает «Радыё Рацыя».

У здания суда собралось около 30 человек, которые пришли поддержать общественных активистов.

- Я читала документ, в котором ясно написано, что собирать подписи не противозаконно. А здесь забрали людей, которые собирали подписи, через какое-то время их выпустили. А тут читаем - суд. Я пока еще в недоумении, с какой стати суд?

Оба дела рассматривал судья Суда Ленинского района Бреста Святослав Калина, который, по мнению подсудимых, несправедливо не удовлетворил некоторые из ходатайств, которые бы помогли в деле.

Комментирует сам Дмитрий Бекалюк:

- Он не захотел приглашать ключевых свидетелей из РОВД, людей, стоящих на страже закона, которые были там. Я вообще не понимаю, почему это произошло.

Судья Калина удовлетворил ходатайства об адвокате для обоих подсудимых, поэтому в рассмотрении дела объявлен перерыв до 11 июля. Присутствующие в суде возмущались решением судьи о неудовлетворении некоторых из ходатайств и кричали: «Позор!». Также в суд они пронесли плакаты.