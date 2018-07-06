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Агент Нойока: Саня оставил минскому «Динамо» все, что заработал за последние полтора года

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  • 6.07.2018, 20:54
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Фото: Sport Arena

Агент украинского полузащитника раскрыл детали ухода из минского «Динамо».

Агент полузащитника Александра Нойока Максим Карагодин рассказал «Трибуне» о деталях ухода из минского «Динамо».

– Нормально ли, что футболист лично платит компенсацию за свой трансфер?

– В контракте игрока прописаны определенные условия, при которых он может покинуть клуб. Мы делали все по соглашению, в котором была прописана конкретная цифра.

– По нашей информации – это около 130-150 тысяч долларов.

– Не буду озвучивать цифр, но скажу, что Саня оставил клубу все, что заработал за последние полтора года. Думаю, минское «Динамо» не может быть чем-то недовольно. Еще раз отмечу, мы ни с кем не подписывали предварительного соглашения и ни с кем не ругались. Заплатили клубу компенсацию, обнялись с руководством и разошлись. Какая-то трансферная активность началась только после ухода Саши. Я никогда не вел переговоров по Нойоку за спиной минского «Динамо» – ни с БАТЭ, ни с Брестом, – сказал Карагодин.


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