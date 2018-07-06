Reuters: При химатаке в сирийской Думе использовался хлорин 6.07.2018, 21:01

Международные эксперты представили промежуточные итоги своего расследования.

При атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 использовался хлорин. Таковы выводы предварительного доклада Организации по запрещению химического оружия, сообщает агентство Reuters. Текст доклада пока что не опубликован.

«Многочисленные хлорорганические соединения были найдены в образцах с двух локаций. Признаков отравляющих веществв нервно-паралитического действия не обнаружено», — цитирует агентство текст доклада.

В докладе сказано, что работа специалистов ОЗХО включала в себя поездки на место предполагаемой атаки для сбора проб окружающей среды, общения со свидетелями и сбора данных.

«Результаты показывают, что во взятых образцах окружающей среды и в крови предполагаемых жертв следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ, а также продуктов их распада не обнаружено. В образцах с двух мест наряду со взрывчатыми веществами были найдены хлорорганические химические вещества», — говорится в заявлении ОЗХО.