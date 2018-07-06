В Барановичах женщина родила на перроне автовокзала 6.07.2018, 21:24

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Необычный случай произошел 6 июля, около 18 часов.

Очевидец события рассказала Intex-press, что роженице на вид примерно 40 лет. На автовокзале она была с мальчиком 12–13 лет. Когда они заходили в помещение автовокзала, чтобы купить билет, у женщины еще на улице начались роды. Люди, находившиеся рядом, попросили сотрудников автовокзала вызвать скорую помощь.

– Прямо на перроне женщина родила девочку. Все произошло очень быстро! Все были в шоке! Здесь был настоящий переполох! – рассказала Intex-press девушка, которая наблюдала картину.

По ее словам, пока ехала скорая, две пассажирки пережали ребенку пуповину, а сотрудники автовокзала принесли кофточку, в которую новорожденную девочку завернули.

Роженицу на скорой доставили в роддом, ребенка – в детскую больницу.

Это были третьи роды женщины. Как сейчас себя чувствуют она и ее дочь, пока не известно.