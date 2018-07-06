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Послы США и НАТО в РФ: Трамп сохранит жесткую позицию по отношению к РФ

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  • 6.07.2018, 21:55

Президент США подтвердит решимость своей страны противостоять Москве.

Представители властей США пытаются заверить обеспокоенный западный блок, что президент Дональд Трамп подтвердит решимость своей страны противостоять Москве в ходе предстоящего саммита НАТО и своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Голос Америки».

Лидеры НАТО договорятся укреплять сдерживающий и оборонный потенциал, в особенности для противодействия попыткам России «разделять и властвовать» и нарушениям Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила в четверг журналистам постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

Это заявление прозвучало на фоне беспокойства по поводу приверженности Трампа альянсу, который является краеугольным камнем послевоенного либерального миропорядка с тех пор, как он был учрежден в 1949 году.

Недавно Трамп направил письма жесткого содержания лидерам ряда стран НАТО, в том числе Бельгии, Канады, Германии и Норвегии, предупредив, что США теряют терпение в вопросе оборонных расходов, целевые показатели по которым они не выполняют.

В ходе предвыборной акции в Монтане в четверг Трамп рассказал, что прямо сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель: «Не знаю, какую защиту мы получаем, защищая вас».

Президент добавил, что на следующей неделе намерен сказать членам НАТО: «Вам пора начать платить по счетам».

При этом Хатчинсон постаралась сгладить позицию президента.

Она отметила, что шестнадцать членов альянса уже близки к достижению целевого показателя по оборонным расходам (2 процента от ВВП), а оборонный бюджет увеличивают все страны. При этом она признала, что «необходимо делать больше».

Учитывая, какой напряженной была обстановка в ходе недавнего саммита «Большой семерки» в Канаде, некоторые ожидают раскола между лидерами НАТО, опасаясь, что это пойдет на пользу Путину, который встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля.

«Приоритет президента – защищать американский народ и американские интересы, в том числе и интересы наших союзников и партнеров», – подчеркнул со своей стороны посол США в России Джон Хантсман, говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина.

По словам посла США в Москве, президент Трамп намерен выяснить, действительно ли Россия стремится к уменьшению напряженности в американо-российских отношениях.

«Президент полагает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу как Америке, так и России, но в действительности мяч сейчас на российской стороне, и президент продолжит усилия по привлечению России к ответственности за ее злонамеренную деятельность», – сказал Хантсман в ходе телеконференции.

«Мы идем на саммит с широко открытыми глазами, но ради мира всегда стоит предпринять усилия», – подчеркнул дипломат.

Посол сообщил, что Трамп проведет с Путиным встречу один на один, после чего два президента встретятся снова, уже в сопровождении своих советников.

В ходе саммита в Хельсинки президенты США и России, вероятно, обсудят проблемы контроля над вооружениями и вопросы стратегической стабильности, включая нарушения российской стороной Договора по ракетам средней и меньшей дальности, сообщил в четверг высокопоставленный сотрудник администрации.

Сообщается также, что Трамп и Путин, возможно, обсудят вопрос о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических вооружений на пять лет.

Выступая в Монтане, Трамп дал резкий ответ критикам, которые ставят под сомнение его готовность к встрече с Путиным, напоминая о прошлом российского лидера в разведке.

«Они говорят: будет ли президент Трамп готов, ведь президент Путин из КГБ и все такое, – отметил Трамп – Так вот знаете что? Путин нормальный. Нормальный. Мы все нормальные. Мы люди. Буду ли я готов? Абсолютно готов. Я готовился к такому всю свою жизнь».


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