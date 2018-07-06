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В Гомеле мать, которой угрожали забрать ребенка, подала в суд на чиновников

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  • 6.07.2018, 22:11

Мама шестилетней девочки требует от чиновников компенсации морального вреда.

6 июля суд Советского района приступил к рассмотрению дела, которое юристы уже назвали беспрецедентным. Мама 6-летней девочки Наталья Белая, которой пригрозили постановкой в СОП из-за того, что женщина 2 недели не была трудоустроена, подала иск к районному отделу образования и детскому саду № 160 Гомеля, в котором требует от них компенсации морального вреда в размере 1 тысячи рублей. Мама девочки говорит, что последние события принесли ей и дочери много страданий: мол, работники образования ее унизили, оскорбили, вмешались в частную жизнь и разгласили личные данные, пишет tut.by.

Напомним, в июне Наталья Белая получила из детского сада № 160, который посещает ее дочь, письмо, в котором сад ставил женщину в известность, что, поскольку она не трудоустроена, ее семья находится в экстремальной жизненной ситуации и требует повышенного педагогического внимания. В случае же, если Наталья не трудоустроится, предупредили в письме, администрация сада «будет вынуждена поставить ее и ребенка в разряд семей социально опасного положения». Само письмо было датировано 5 июня. На тот момент Наталья не работала чуть более двух недель.

Возмущенная и испуганная женщина рассказала об инциденте журналистам, последовали публикации. Затем через государственные региональные газеты взяли слово представители отдела образования. По их информации, дочь Натальи — Александра — была зачислена в детский сад в феврале, но фактически не посещала его. Причину долгого отсутствия дочки, мол, мама не поясняла. При этом, по сведениям исполкома, 20 марта женщина трудоустроилась операционной санитаркой. «С кем находился ребенок в период работы мамы, если садик девочка не посещала?» — интересовались в статье не то чиновники, не то журналисты. Также их волновал источник дохода, на который неработающая женщина содержит себя и дочь.

Именно эти публикации, по словам женщины, и стали последней каплей. Наталья обратилась в суд. 6 июля состоялось предварительное судебное заседание.

— Письменное уведомление ответчиков [опеки и сада], оформленное в форме шантажа, угроз и запугивания, я расцениваю как грубое вмешательство в мою частную жизнь и частную жизнь моей семьи. Оно унизило мое человеческое и гражданское достоинство, заставило меня на протяжении длительного периода времени ощущать нравственную боль, постоянные переживания за будущее своей несовершеннолетней дочери, я поставлена в условия отчаянности и безысходности, — отметила в исковом заявлении Наталья.

В начале суда она подчеркнула: денежная компенсация морального вреда ее не особо интересует.

— В суд подала, так как хочу, чтобы мою семью оставили в покое, не лезли в личную жизнь, дали дальше растить и воспитывать дочь, работать там, где мне удобно и там, где хочется. Понимаете, это длится уже очень много месяцев, и я нахожусь в большом напряжении и сильно переживаю. Это были самые ужасные дни в нашей жизни, — расплакалась истица.

После небольшого перерыва Наталья продолжила свой рассказ.

— В первый же день, как мы пришли в садик, заведующая поинтересовалась, есть ли у меня официальная работа. Я ответила, что у меня есть неофициальный заработок, я занимаюсь косметикой — и мой доход позволяет содержать дочь. При этом я не пользуюсь никакими государственными средствами и поддержкой. Но заведующая предупредила: если я срочно не трудоустроюсь, желательно завтра, меня поставят в СОП. Вскоре я устроилась санитаркой в кардиологический диспансер, но через два месяца начались проблемы со спиной. Я была на больничном, потом уволилась. Пока искала работу, дочка в сад не ходила и была со мной. В это время стали поступать звонки от заведующей: мол, мой ребенок пропал без вести. Зачем-то нашли моего бывшего мужа, с которым мы уже в разводе 6 лет, начали ему рассказывать про мою жизнь, стали звонить родным.

А потом из детского сада Наталье принесли письмо.

По словам женщины, она пыталась поговорить с заведующей, также неоднократно обращалась в администрацию Советского района с просьбой как-то повлиять на руководителя детского сада. На ее письменную жалобу так до сих пор не ответили.

— Я адекватная мама, не стою ни на каких учетах, у ребенка есть все — одежда, обувь, игрушки, нам хватает на жизнь.

Сторона ответчика — представитель отдела образования — с исковыми требованиями не согласилась. По ее мнению, сад и заведующая не вмешивались в личную жизнь с целью интереса, а проводили социальное расследование. Велась работа же на основании тех нормативно-правовых актов, которые обязывают сегодня учреждения образования заниматься ранними выявлениями семейного неблагополучия. Таким образом, уверены в отделе образования, исковое требование истец подал на законодательные акты Республики Беларусь, которые сегодня реализуются в учреждениях образования. По их мнению, рассматривать иск и удовлетворять его нецелесообразно.

Следующее судебное заседание назначено на 16 июля.


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