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Парламент Португалии отказался запрещать корриду

  • 6.07.2018, 22:16
Источник: archive2.ankakh.com

В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене.

Парламент Португалии подавляющим большинством проголосовал против законопроекта о запрете корриды, которая является традиционным летним событием в стране.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Associated Press.

Законопроект о запрете кориды получил всего 31 голос в 230-местном парламенте. Депутат Андре Силва, законодатель по правам животных, который подал законопроект, говорит, что коррида - это пытка.

Сторонники корриды настаивают на том, что они имеют конституционное право на культурные развлечения и говорят, что коррида имеет долгую историю в Португалии.

В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене, но после выступления их убивают.


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