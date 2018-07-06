Парламент Португалии отказался запрещать корриду
- 6.07.2018, 22:16
В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене.
Парламент Португалии подавляющим большинством проголосовал против законопроекта о запрете корриды, которая является традиционным летним событием в стране.
Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Associated Press.
Законопроект о запрете кориды получил всего 31 голос в 230-местном парламенте. Депутат Андре Силва, законодатель по правам животных, который подал законопроект, говорит, что коррида - это пытка.
Сторонники корриды настаивают на том, что они имеют конституционное право на культурные развлечения и говорят, что коррида имеет долгую историю в Португалии.
В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене, но после выступления их убивают.