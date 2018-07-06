США и Китай: война тарифов 6.07.2018, 22:37

Мир уже практически сутки живет в условиях торговой войны.

Власти США и Китая даже не попытались в последний момент сесть за стол переговоров и договориться, чтобы избежать взаимного обмена дополнительными сборами на товары друг друга. В итоге мир уже практически сутки живет в условиях торговой войны, а эксперты пытаются оценить ее масштабы и последствия, напоминая при этом, что любые войны рано или поздно заканчиваются переговорами, пишет «Голос Америки».

В пятницу Пекин, как и обещал, объявил о введении ответных мер. Пекин решил обложить 659 американских товаров пошлинами так же размером в 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в симметричные 50 млрд долларов. Еще до того, как Китай объявил об этом решении, президент Дональд Трамп предупредил, что если Пекин примет зеркальные меры, то США лишь вновь увеличат пошлины. Китай, в этом случае, как полагают аналитики, может начать отыгрываться на американских компаниях.

«Китайские фирмы в Китае и китайское правительство, начнут вымещать свой гнев на транснациональных американских корпорациях, работающих на территории этой страны. – считает частный экономический консультант Энзио Вон Пфейл. – Установив новые правила, увеличив налоги, отрезав линии поставок, не разрешая специалистам определенного профиля работать на американские компании в Китае. Они могут значительно затруднить жизнь для транснациональных корпораций США, работающих в Китае».

Дональд Трамп свою позицию объясняет тем что, тарифы жизненно важны для того, чтобы предотвратить дальнейшие кражи Китаем американской интеллектуальной собственности и американских технологий. Президент США уверен, что тарифы помогут сохранить американские рабочие места. В список китайских товаров, на которые будут повышены таможенные пошлины, входят, среди прочего, авиационные шины, турбины и стиральные машины.

«Я, конечно, ожидаю, что компании, которые инвестировали напрямую в Китай, захотят пересмотреть свои стратегии, чтобы определить, насколько обеспечены и защищены их вложения. Другие компании, такие как Tesla, которые решили не вкладывать средства напрямую из страха потерять свою интеллектуальную собственность, могут столкнуться с более высокими ценами для них, если будут инвестировать», – говорит Джеймс Биван, менеджер по инвестициям компании CCLA.

ВТО призывает к диалогу

Всемирная торговая организация попыталась урезонить Пекин и Вашингтон, выразив свой протест политикой протекционизма и втягиванием крупнейших мировых экономик в тарифную войну. Но даже тон такого заявления, скорее, носит рекомендательный характер.

«Новый отчет ВТО о деятельности мировых торговых организаций и о мерах, предпринимаемых G20, свидетельствует о тревожном увеличении ограничительной деятельности со стороны крупных экономик, – отмечает представитель ВТО Дэн Прузин. – В течение рассматриваемого периода времени было использовано более чем в два раза больше ограничительных мер, чем в предыдущие шесть месяцев. Всем, кто заботится о здоровье мировой экономики, надо принять это к сведению».

Мировые рынки в целом в пятницу спокойно отреагировали на эти новости, очевидно морально подготовившись к вводу новых тарифов со стороны Китая и США, но этот относительный штиль продержится, очевидно, до тех пор, пока новые тарифы не начнут оказывать заметный эффект на американские и китайские компании.

«По-прежнему существует надежда на соглашение между крупнейшими экономиками мира в попытке избежать полномасштабной торговой войны, – говорит глава Baader Bank Стефан Шарфиттер. – Это, безусловно, будет обсуждаться в течении ближайших дней».

Вашингтон настаивает на том, чтобы Пекин прекратил свою обычную практику, в рамках которой иностранные компании должны создавать совместные предприятия с китайскими фирмами и передавать им свою интеллектуальную собственность: от дизайна до технических деталей. Аналитики не исключают, что, если Вашингтону удастся этого добиться, то Соединенные Штаты будут готовы пересмотреть тарифную политику.

США импортируют гораздо больше из Китая, и это дает Соединенным Штатам определенное преимущество в тарифном споре, по крайней мере на первом этапе. Эксперты считают, что на первом этапе торговое противостояние не будет слишком болезненным, и, скорее всего, продлится до тех пор, пока Пекин и Вашингтон не признают негативный эффект тарифной войны. Экономисты советуют политикам вернуться за стол переговоров.

Российское участие в торговой войне

Тем временем в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о дополнительных импортных пошлинах, которые должны компенсировать ущерб от тарифов США на ввоз стали и алюминия. Российская Федерация вводит дополнительный сбор от 25 до 40 процентов на импорт ряда американских товаров. Их список содержит некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов, для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Меры называют компенсирующими. По замыслу Министерства экономического развития РФ, дополнительные пошлины на американские товары поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. А российские производители, уверены в ведомстве, смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке. При этом ответные пошлины компенсируют только часть ущерба от американских тарифов, который в России оценивают в 87,5 млн долларов. При этом еще одна часть компенсирующих мер со стороны Москвы может быть введена через три года с начала действия дополнительных пошлин в США или после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Напомним, что 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные тарифы на ввоз алюминия американская администрация ввела 23 марта текущего года. С июня эти сборы вступили в силу для ЕС, Канады и Мексики. Официальный Вашингтон утверждает, что введение пошлин связано с вопросами национальной безопасности и не входит в сферу компетенции ВТО, однако Россия, Китай, Индия и Евросоюз не согласны с позицией Соединенных Штатов и настаивают на том, что пошлины являются «средством защиты», поэтому ведущие страны-экспортеры должны получить компенсацию.