ЧМ-2018: Бельгия победила Бразилию 4 6.07.2018, 22:58

В полуфинале бельгийцы сыграют с французами.

Сборная Бельгия обыграла Бразилию в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Казани и закончилась со счетом 2:1.

Бразилия – Бельгия 1:2

Голы:

0:1 – 13, автогол Фернандиньо, 0:2 – 31 де Брюйне, 1:2 – 76 Ренато Аугусто.

Бразилия – Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Ренато Аугусто, 73), Фернандиньо, Коутиньо, Виллиан (Фирмино, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58).

Бельгия – Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Феллайни, Шадли (Вермален, 83), де Брюйне, Витцель, Азар, Лукаку (Тилеманс, 87).

В полуфинале бельгийцы встретятся с командой Франции, которая обыграла Уругвай.