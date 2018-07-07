закрыть
7 июля 2018, суббота, 11:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Великобритании выработали план сотрудничества с ЕС после «Брекзит»

  • 7.07.2018, 8:10

Премьеру Великобритании удалось преодолеть разногласия с членами кабинета.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сумела вечером в пятницу, 6 июля, заручиться поддержкой большинства членов своего кабинета в отношении плана взаимодействия Лондона с Евросоюзом после "Брекзит". Переговоры, растянувшиеся на несколько часов, проходили в загородной резиденции премьеров - Чекерс - в графстве Бакингемшир, пишет dw.com.

Мэй добилась одобрения проекта по созданию зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС, предполагающей безбарьерный оборот промышленных товаров и сельхозпродукции. При этом у британского сектора услуг не будет столь широкого доступа к европейским рынкам.

В Брюсселе давно уже ждали конкретных предложений Лондона на этот счет. Изначально предполагалось, что хотя бы часть из них Великобритания озвучит на недавнем саммите ЕС 28-29 июня, однако вопреки ожиданиям этого не произошло.

Болевые точки

План Мэй предусматривает четкую позицию по одному из самых спорных вопросов, а именно декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Многие положения Белфастского соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему кровавому конфликту из-за статуса этого региона, опираются на то, что на этой границе не осуществляется контроль.

Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. В Великобритании последнее слово останется за местными судами - "с должным учетом прецедентного права ЕС" в соответствующих областях. Тем не менее Европейский суд в Люксембурге перестанет для Лондона играть роль высшей инстанции, постановления которой не могут быть обжалованы.

Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип - "применять британские тарифы и торговую политику к британским товарам, а тарифы и нормы ЕС - к продукции, предназначенной для Евросоюза". Подобный подход позволит избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - когда страна, как ожидается, покинет европейское сообщество.

Реакция Брюсселя

Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые договоренности, однако добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны".

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, на данный момент требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие граждане страны в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель