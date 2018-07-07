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В июне за границу из-за паспортов не пропустили более 200 белорусов

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  • 7.07.2018, 8:18
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На антирекорд в этом плане идет и второй месяц лета.

Госпогранкомитет рассказал, с какими трудностями при выезде из страны сталкиваются белорусы.

В июне 2018 года белорусские пограничники обнаружили без малого 200 недействительных паспортов у граждан на границе. Среди самой частой причины отказа в выезде: испорченный паспорт. Пограничникам умудряются предъявлять документы с размытыми водой и другими жидкостями фотографиями и штампами, детскими рисунками и даже заклеенными скотчем изорванными страницами. Таких подпорченных документов выявлено свыше 100.

Попадают при выезде впросак и молодожены, не сменившие фамилию, 30 случаев с просроченными из-за этого паспортом. И еще 80 попались с истекшей годностью главного документа.

Случаются и почти криминальные происшествия, когда пограничникам предъявляют паспорта, которые числятся в списках украденных или потерянных документов.

На антирекорд в этом плане идет и второй месяц лета, считают в Госпогранкомитете, только за первые выходные июля было предъявлено более 20 недействительных паспортов.


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