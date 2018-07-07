В Минске волонтеры помыли памятник Янке Купале 1 7.07.2018, 8:38

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В столице прошла необычная благотворительная акция.

6 июля в Минске мыли памятник Янке Купале, но необычным способом, в формате благотворительной акции. В акции приняла участие клининговая компания «Аталиан» а также люди с инвалидностью и волонтеры.

Мария Будник, пресс-секретарь местной общественной организации «Солнечное колесо» рассказала belsat.eu почему выбрали именно этот памятник и такой формат:

«Сегодня 6 июля – это «Купалье» и день рождения Янки Купалы, нашего национального символа. Таким образом мы хотели приобщить людей с инвалидностью, во-первых, к национальной культуре, чтобы они почувствовали связь «беларушчынай». Они готовились и учили стихи. А также мы хотели провести время с пользой не только для головы, но и для рук, чтобы они почувствовали себя в профессии «клиниров». У нас не часто люди с инвалидностью могут куда-то выйти, кроме своей территории».

Мытье памятника Янки Купалы

Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu

Мытье памятника Янки Купалы

Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu

Мытье памятника Янки Купалы

Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu

Саша сразу подошел познакомиться к нашему фотографа

Фото Ирина Ареховская/ Belsat.eu

Мытье памятника Янки Купалы

Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu

Такой акцией организаторы хотят привлечь внимание к тому, что люди с инвалидностью могут реализоваться в повседневной жизни. Кстати, один из профессиональных «клиниров», который чистил памятник Янки Купалы, также имеет инвалидность и прекрасно выполняет свои функции.

Фото Ирина Ареховская/ Belsat.eu