закрыть
7 июля 2018, суббота, 11:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске волонтеры помыли памятник Янке Купале

1
  • 7.07.2018, 8:38
  • 1,086

В столице прошла необычная благотворительная акция.

6 июля в Минске мыли памятник Янке Купале, но необычным способом, в формате благотворительной акции. В акции приняла участие клининговая компания «Аталиан» а также люди с инвалидностью и волонтеры.

Мария Будник, пресс-секретарь местной общественной организации «Солнечное колесо» рассказала belsat.eu почему выбрали именно этот памятник и такой формат:

«Сегодня 6 июля – это «Купалье» и день рождения Янки Купалы, нашего национального символа. Таким образом мы хотели приобщить людей с инвалидностью, во-первых, к национальной культуре, чтобы они почувствовали связь «беларушчынай». Они готовились и учили стихи. А также мы хотели провести время с пользой не только для головы, но и для рук, чтобы они почувствовали себя в профессии «клиниров». У нас не часто люди с инвалидностью могут куда-то выйти, кроме своей территории».

Мытье памятника Янки Купалы
Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu
Мытье памятника Янки Купалы
Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu
Мытье памятника Янки Купалы
Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu
Саша сразу подошел познакомиться к нашему фотографа
Фото Ирина Ареховская/ Belsat.eu
Мытье памятника Янки Купалы
Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu

Такой акцией организаторы хотят привлечь внимание к тому, что люди с инвалидностью могут реализоваться в повседневной жизни. Кстати, один из профессиональных «клиниров», который чистил памятник Янки Купалы, также имеет инвалидность и прекрасно выполняет свои функции.

Фото Ирина Ареховская/ Belsat.eu
Воспитанники с волонтерами
Фото Ирина Ареховская/ Belsat.eu

популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель