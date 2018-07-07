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«Острый вопрос»: ИП просят власти разобраться с торговцами из Средней Азии

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  • 7.07.2018, 8:48
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Те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями.

Индивидуальные предприниматели просят власти разобраться с торговцами из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности. Так, общественное объединение «Перспектива» обратилось в МАРТ предложением провести совещание по «азиатскому» вопросу. «Поводом послужили многочисленные обращения предпринимателей из регионов, от которых идут сигналы о нежелании местных властей решать данный острый для всех вопрос», — отмечают в «Перспективе».

Напомним, индивидуальные предприниматели жалуются на магазины, которые открывают торговцы из Средней Азии. По их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями. И если раньше тема была актуальна только для жителей регионов, теперь аналогичные торговые точки появились и в Минске, пишет tut.by.

— Результатов на сегодня нет никаких, несмотря на многочисленные встречи и заверения со стороны высоких лиц государства, данные отечественному малому бизнесу, — поясняют в организации. «Перспектива» просит встречи с руководством МАРТ, чтобы обсудить вопрос, «связанный с так называемыми магазинами низких цен (гостей из Средней Азии)».

— Продолжают поступать многочисленные возмущенные обращения от индивидуальных предпринимателей из регионов по данной проблеме, в которых постоянно прослеживается одна тема — кто-то покрывает бизнес гостей, а это в свою очередь может вести к коррупционной составляющей, — говорят в общественном объединении. — Народ в этом уверен, потому что на его глазах происходят масштабные нарушения в сфере законодательства со стороны «гостей», но на это власти закрывают глаза и ничего не предпринимают. ИП в регионах столкнулись со стеной непонимания и нежелания чиновников что-либо делать.

В организации убеждены, что «власти на местах самоустранились и не желают разбираться с данным вопросом». В организации также просят Департамент по предпринимательству Минэкономики «поддержать данную инициативу и скоординировать свои действия с МАРТ».

Напомним, инспекции Госстандарта продолжают проводить мониторинг работы торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности. В этом году проверяющие нашли нарушения почти по 99% наименований продукции. В ведомстве рассказали, какие нарушения чаще всего встречаются у торговцев из Средней Азии.

В первом квартале этого года специалисты Госстандарта провели мониторинг работы 99 субъектов хозяйствования, которые реализуют продукцию легкой промышленности из Средней Азии.

— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточнял ранее начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.

То есть нарушения нашли почти по 99% проверенных товаров.

Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. А большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.

Из нарушений, которые чаще всего встречаются, — отсутствие идентификации продукции, уточняет Игорь Буссель. К тому же у многих торговцев из Средней Азии отсутствуют документы на товар, которые подтверждают его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза — сертификаты соответствия, декларации о соответствии.


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