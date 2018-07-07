Лукашенко остался без подушки безопасности 11 7.07.2018, 8:58

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По прогнозам экспертов, ЗВР Беларуси продолжат снижаться и дальше.

На 1 июля золотовалютные резервы страны составляли 6 млрд. 831 млн. долларов. Запасы снижаются уже третий месяц подряд. Да и по сравнению с началом года резервы успели прохудиться почти на полмиллиарда долларов. Основная причина снижения – необходимость расплачиваться по долгам, пишет kp.by.

- Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено плановым погашением Нацбанком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 424 млн. долларов, а также снижением стоимости монетарного золота, - поясняют в Нацбанке. – Поддержанию уровня международных резервных активов в июне способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Эксперты считают, что такая тенденция продолжится и дальше: брать из наших запасов мы будем больше, чем перечислять в них.

- До конца года ЗВР, вероятно, снизятся еще больше, - говорит Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО«ТелетрейдБел»). – В пояснительной записке к проекту бюджета на этот год сказано, что на погашение валютного госдолга за счет золотовалютных резервов будет направлен 1 млрд. Так что к концу года они могут уменьшиться до 6 млрд. 300 млн. Или даже еще немного сильнее. Минимальный порог ЗВР на конец года, который установило правительство, – 6 млрд. долларов.

- Не слишком ли это мало? В прошлом году специалисты Нацбанка говорили, что для обеспечения всех потенциальных рисков нужно нарастить золотовалютные резервы до 10 млрд. долларов.

- Такой размер ЗВР не слишком опасен, но и не благоприятен. Нельзя сказать, что у нас есть значительная подушка безопасности. В ближайшие годы с долгами мы расплатимся, но что будет дальше? Сейчас наиболее весомый источник пополнения золотовалютных резервов – это новые заимствования. Мы берем деньги в долг, перечисляем их в ЗВР, а потом выплачиваем оттуда старые кредиты. Еще два источника пополнения – это экспортные пошлины и покупки валюты на внутреннем рынке. Но это небольшие суммы. За счет пошлин в этом году планировалось получить около 500 млн. долларов. За счет того, что нефть подорожала, может получиться чуть больше.

Излишки валюты на внутреннем рынке тоже сокращаются. Если в прошлом году за январь-май чистая продажа валюты населением, предприятиями и нерезидентами была больше миллиарда долларов, то в этом году – около 400 млн. Сокращение профицита валюты связано в основном с ростом зарплат и снижением процентных ставок. Кроме того, наши предприятия не генерируют достаточное количество иностранной валюты. Поэтому на данный момент потенциала для устойчивого наращивания золотовалютных резервов нет. Что можно сделать для того, чтобы он появился? Сократить импорт, нарастить экспорт, замедлить темпы роста зарплат, а оптимальный вариант – улучшить инвестиционный климат, чтобы иностранная валюта сама приходила в экономику. Но, к сожалению, не похоже, что в ближайшее время это произойдет.