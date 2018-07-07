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Роберто Мартинес: Это была игра не только тактики, но и сердца, веры

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  • 7.07.2018, 9:02
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Роберто Мартинес
Фото: Sport.ua

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от победы над командой Бразилии (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

"Мы постарались получить тактическое преимущество над соперником. Но когда встречаешься с Бразилией, не можешь ожидать легкой жизни. С ней такого не бывает — она выиграла пять чемпионатов мира. Против нее надо было играть храбро. Наши игроки пошли на риск. Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Кутиньо, Марсело. Наши ребята на своих позициях сделали свою работу. Даже жаль, что противник не смог этому в полной мере противостоять. Сегодня я самый счастливый человек на планете. Это была игра не только тактики, но и сердца, веры", — приводит слова Мартинеса "Чемпионат".


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