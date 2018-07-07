БелЖД закупила 20 плацкартных вагонов: они шире и с кондиционерами 3 7.07.2018, 9:21

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Правда, ездить они будут в Россию.

БЖД получила 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства, их завезли 1 июля. Они будут задействованы на основных направлениях: Минск - Москва и Минск - Санкт-Петербург.

Эти плацкартные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены прислонно-сдвижными входными и раздвижными дверями межвагонных переходов увеличенной ширины, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки, а также кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

В салонах вагона 54 спальных места. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, пишет БелТА.