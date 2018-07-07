закрыть
7 июля 2018, суббота, 11:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Куда уходят нефтяные деньги?

1
  • 7.07.2018, 9:25
  • 1,410
Источник: myfin.ru

Это как буксующая машина - колеса работают, но она никуда не едет.

Покупаем иностранную валюту. Не вкладываем их в экономику, в рост доходов людей. Это как буксующая машина — колеса работают, но она никуда не едет. И как же мы собираемся наращивать экономический рост в стране?

Минфин России опубликовал данные о формировании и использовании нетфегазовых доходов в текущем году. Как пишет Телеграм-канал "СерпомПо", обращают на себя внимание 2 факта:

1) НДПИ и экспортная пошлина с нефтяников растут — а с газовиков уменьшаются. Да и вообще она в разы меньше.

Нефтяной сектор, пусть отчасти возвращенный в лоно государства, но все же в значительной степени частный — кормилец бюджета. А газовый сектор, представленный монополистом Газпромом, почему-то нет. И налоги ниже и поднимать их с улучшением конъюнктуры не получается. Потому что Газпром завяз в геополитических войнах с Украиной и в убыточных не нужных ему газопроводах.

СерпомПо уже писал о необходимости избавить государство от монополистов и собственности в сферах, которые могут быть коммерческими и конкурентными. И о той выгоде, которую такие реформы могут принести - на примере реформы электроэнергетики. Лишнее доказательство, что такие реформы уже давно назрели.

2) Минфин покупает валюту более, чем на 300 млрд руб./мес. 2 трлн.р. всего за полгода. Задумаемся на минуту.

Стоимость всей пенсионной реформы (экономия для бюджета от невыплаты пенсий за год) в 2019 году — 350-400 млрд руб. То есть вместо того, чтобы покупать валюту, Минфин мог бы легко передвинуть свою жесточайшую конфискационную пенсионную реформу. Только используя уже полученные нефтяные сверхдоходы за 1-1,5 месяца — на год!

Сверхдоходы за январь-февраль — и пенсионный возраст поднимается не с 2019, а с 2020 года. Март-апрель — и с 2021. Лето — и с 2022. А если эти сверхдоходы сохранятся до конца текущего года — страшно подумать! - может вообще отменить эту реформу? Ведь денег у государства более, чем достаточно...


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель