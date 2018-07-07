Куда уходят нефтяные деньги? 1 7.07.2018, 9:25

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Источник: myfin.ru

Это как буксующая машина - колеса работают, но она никуда не едет.

Покупаем иностранную валюту. Не вкладываем их в экономику, в рост доходов людей. Это как буксующая машина — колеса работают, но она никуда не едет. И как же мы собираемся наращивать экономический рост в стране?

Минфин России опубликовал данные о формировании и использовании нетфегазовых доходов в текущем году. Как пишет Телеграм-канал "СерпомПо", обращают на себя внимание 2 факта:

1) НДПИ и экспортная пошлина с нефтяников растут — а с газовиков уменьшаются. Да и вообще она в разы меньше.

Нефтяной сектор, пусть отчасти возвращенный в лоно государства, но все же в значительной степени частный — кормилец бюджета. А газовый сектор, представленный монополистом Газпромом, почему-то нет. И налоги ниже и поднимать их с улучшением конъюнктуры не получается. Потому что Газпром завяз в геополитических войнах с Украиной и в убыточных не нужных ему газопроводах.

СерпомПо уже писал о необходимости избавить государство от монополистов и собственности в сферах, которые могут быть коммерческими и конкурентными. И о той выгоде, которую такие реформы могут принести - на примере реформы электроэнергетики. Лишнее доказательство, что такие реформы уже давно назрели.

2) Минфин покупает валюту более, чем на 300 млрд руб./мес. 2 трлн.р. всего за полгода. Задумаемся на минуту.

Стоимость всей пенсионной реформы (экономия для бюджета от невыплаты пенсий за год) в 2019 году — 350-400 млрд руб. То есть вместо того, чтобы покупать валюту, Минфин мог бы легко передвинуть свою жесточайшую конфискационную пенсионную реформу. Только используя уже полученные нефтяные сверхдоходы за 1-1,5 месяца — на год!

Сверхдоходы за январь-февраль — и пенсионный возраст поднимается не с 2019, а с 2020 года. Март-апрель — и с 2021. Лето — и с 2022. А если эти сверхдоходы сохранятся до конца текущего года — страшно подумать! - может вообще отменить эту реформу? Ведь денег у государства более, чем достаточно...