В Беларуси растет количество ледовых арен, а число стадионов и спортзалов уменьшается 4 7.07.2018, 9:31

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Всего количество физкультурно-спортивных сооружений в Беларуси сократилось более, чем на 3,3 тысячи объектов.

Об этом свидетельствуют недавно опубликованные данные Белстата о физкультурно-спортивных сооружениях в Беларуси.

Согласно статистической информации, если в 2011 году в стране насчитывалось 30 сооружений с искусственным льдом, то на конец 2017 года таких было зафиксировано уже 37, пишет Thinktanks.by.

Также увеличивалось число бассейнов. В 2011 году их было 285, а в 2017 – 340.

С 40 до 51 выросло количество манежей.

В то же время почти в два раза – с 232 до 137 в Беларуси сократилось число стадионов.

С 2011 по 2017 годы на треть – с 916 до 606 - уменьшилось число стрелковых тиров.

Также существенно пошло на убыль количество спортивных залов. Если в 2011 году их насчитывалось 5 076, то в конце 2017 – 4 503.

Всего по данным Белстата, который в свою очередь ссылается на информацию Министерства спорта и туризма, количество физкультурно-спортивных сооружений в Беларуси уменьшилось с 26 602 до 23 291 единицы. Или на 3 311 объектов.