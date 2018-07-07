США критикуют Россию за давление на «Радио Свобода» и «Голос Америки» 7.07.2018, 9:41

Госдеп осуждает выборочное нацеливание закона о СМИ-«иностранных агентах».

Вашингтон осуждает Москву за давление на медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) и радиостанцию "Голос Америки". Российское правительство продолжает подавлять свободу и независимость СМИ, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном в пятницу, 6 июля. Госдеп осуждает "выборочное нацеливание" закона о СМИ-"иностранных агентах" на РСЕ/РС и "Голос Америки".

Поправки к закону о СМИ-"иноагентах", позволяющие наделять этим статусом также физические лица, которые распространяют материалы таких медиа, стали новым средством Москвы в борьбе с независимыми журналистами и блогерами, считают в Вашингтоне.

США призывают Кремль соблюдать свои обязательства, взятые в рамках Хельсинкских соглашений и Международного пакта о гражданских и политических правах, - в частности, не препятствовать реализации права на свободу слова и других основных свобод.

Ранее мировой суд Тверского района города Москвы приговорил РСЕ/РС к штрафу в размере 100 тысяч рублей за непредоставление финансовой информации, "вытекающей из обязанностей НПО, выполняющей функции "иноагента".

Законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-"иноагентов", обязывающий такие медиа создавать в РФ юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию, Госдума приняла в первом чтении в середине января. 3 июля комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправки, согласно которым физлица, распространяющие материалы СМИ-"иноагента" и получающие финансирование из-за рубежа, также могут быть признаны СМИ-"иноагентами".