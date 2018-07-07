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Гродненский активист предлагает окультурить «сердце» Немана

  • 7.07.2018, 9:59

На Немане, в черте Гродно, есть островок, который называют «Гродненское сердце».

Можно ли сделать этот окружённый водой участок суши интересным для посещений местом? Вполне!

Островки на Немане существовали с давних пор. Один из них, расположенный напротив гродненских замков, не раз фиксировался на старинных планах города, пишет newgrodno.by.

Как известно в столице Беларуси имеется свой небольшой островок, носящий скорбное название «Остров слёз».

Это искусственный остров безусловно является одним из интересных туристических объектов столицы. Подобное можно сделать и в Гродно.

Одним из плюсов такого решения будет прежде всего площадка с великолепным видом на Гродно. Воды реки, над которыми раскинулись зелёные холмы с Коложей и замками, силуэт каланчи, шпили храмов… Такая картина может произвести впечатление, предполагает гродненский блогер.

Красоты города с этой стороны подметил и известный живописец Наполеон Орда.

Для оформления подобного объекта можно найти множество конкретных художественных решений. На островке уместно смотрелись бы фонтаны и скульптура какой-нибудь персонификации водной стихии, к примеру, русалки или водяного. В городе вполне хватает творческих личностей для воплощения такого проекта.


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