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«Нафтогаз» начал новый арбитражный процесс против «Газпрома» на $12 миллиардов

  • 7.07.2018, 10:11

Украинская компания будет требовать от «Газпрома» пересмотра тарифа на транзит газа на 2018–2019 годы.

Украинская компания "Нафтогаз" начала новый процесс против российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 год. Об этом 6 июля сообщил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Мы имеем на это право, что было подтверждено в решении предыдущего арбитража по транзитному контракту. Предварительная сумма требований в нашем обращении в арбитраж, которое мы сегодня подали, – почти $12 млрд (без процентов). В пересчете на гривны на каждую украинскую семью это почти 21 тыс. грн", – написал он.

Витренко добавил, что сумма требований к российскому монополисту будет уменьшена, если "Газпром" забронирует мощности на транзит после 2019 года или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России.

"Мы доказали свою способность выигрывать миллиарды долларов у "Газпрома" в международном арбитраже. Это прекрасно понимает и противоположная сторона. Поэтому новый поединок будет еще более напряженным", – рассказал он.

Коммерческий директор "Нафтогазу" добавил, что это будет отдельный арбитраж в дополнение к новому арбитражному процессу, предметом которого является требование "Газпрома" разорвать текущие контракты на поставку газа и транзит газа, а также встречные требования "Нафтогазу" компенсировать нанесенный ущерб из-за невыполнения контракта на поставку газа.

"Понятно, что новый арбитраж не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить нам $2,6 млрд по предыдущему решению арбитража. "Газпром" уклоняется от уплаты, но мы заставим его заплатить", – подчеркнул он.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".

По утверждению украинской компании, с 1 марта на сумму долга "Газпрома" насчитывается пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".

30 мая "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд. 14 июня в российской компании проинформировали, что добились приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите.

По данным "Газпрома", апелляционный суд шведского округа Свеа 28 июня оставил в силе это решение. В НАК "Нафтогаз України" 29 июня заявили, что решение о приостановке не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. "Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома", – говорилось в заявлении.


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