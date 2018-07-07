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И где сейчас эти «чистильщики»?

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  • Светлана Метелкина, «Солидарность»
  • 7.07.2018, 10:22
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История имеет свойство все расставлять на свои места.

Есть у Александра Лукашенко одно неоспоримое достоинство: называть вещи своими именами. В большинстве случаев это происходит спонтанно, как правило, в неком эмоциональном порыве.

Вот и недавно правитель вновь продемонстрировал способность к точным определениям. Раздавая должности высокопоставленным сотрудникам спецслужб, он отметил: «КГБ всегда был определенным чистилищем нашего общества». И добавил: в советское время и сейчас.

Чистилище... Лучше, кажется, уже и не скажешь. И то, что Лукашенко не имел в виду ничего религиозного, очевидно без всяких уточнений. О заслугах прошлых поколений «чистильщиков» Лукашенко говорил не раз, ставя их в пример нынешним.

О да, «вычистили» предшественники КГБ здесь отменно: трупами от этих «санитарных мероприятий» щедро усыпана белорусская земля. Чистили старательно — от тех, кто осмеливался подавать свой голос, и даже от тех, кто этого голоса не имел. Уничтожая белорусскую интеллигенцию, избавляя литературу от национальных писателей, учителей, медиков, чистильщики из НКВД хорошо потрудились ради превращения нашего общества в молчаливую и боязливую массу.

Национальный нигилизм, безразличие, трусость и нежелание высовываться — во многом, это их, чистильщиков, работа…

Но история имеет свойство все расставлять на свои места. Достаточно вспомнить, где в итоге оказались многие из чистильщиков, и что стало со страной, которую они «оберегали».

Поэтому стоит задуматься: нужно ли современной Беларуси «чистилище»? Пожалуй, более надежной гарантией от многих бед является национальное согласие. Но до него нам пока, увы, дальше, чем до чистилища в изначальном значении этого слова…

Светлана Метелкина, «Солидарность»


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