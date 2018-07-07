На Потемкинской лестнице в Одессе прошла «пламенная» акция в поддержку Сенцова 7.07.2018, 10:34

Одесситы выстроились на ступенях с огромными баннерами с надписью «Олег Сенцов, Украина с тобой!» и зажгли файеры.

В Одессе на Потемкинской лестнице 6 июля прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии и голодает с середины мая. Об этом сообщило местное издание "Думская".

Более 100 жителей города выстроились на ступенях с огромными баннерами с надписью "Олег Сенцов, Украина с тобой!" и зажгли файеры. В конце мероприятия участники спели государственный гимн Украины.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

30 июня Динзе рассказал, что Сенцов "старается особо не ходить и не вставать с постели в медсанчасти, потому что для него это достаточно энергозатратно". Адвокат заверил, что украинца не кормят принудительно.

5 июля после встречи с политзаключенным его сестра Наталья Каплан рассказала, что Сенцов потерял 15 килограмм веса.

"Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу", – отметила она.