Фильм «Мир Юрского периода 2» собрал более $1 миллиарда 7.07.2018, 10:56

В результате картина стала 35-ой по счету лентой мирового кинематографа, которая сумела достичь таких кассовых сборов.

Фильм "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) кинокомпании Universal вошел в ночь на субботу в группу крупнейших кассовых лент мира, преодолев рубеж в $1 млрд. Как сообщает ведущий статистику портал Box Office Mojo, на утро 7 июля пятая картина франшизы "Юрский период" получила в мире только за счет продажи билетов сумму в $1,004 млрд, передает ТАСС.

В результате "Мир Юрского периода 2" испанского режиссера Хуана Антонио Байона стал 35-м по счету фильмом мирового кинематографа, который сумел сделать кассовые сборы более $1 млрд. Этот рейтинг возглавляет картина "Аватар" (Avatar, 2009) кинокомпании 20th Century Fox с показателем $2,787 млрд.

Между тем в рейтинге 2018 года "Мир Юрского периода 2" находится на третьей строчке по размерам кассовых сборов. Список возглавляет картина "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) производства киностудии Marvel Studios - $2,037 млрд, на второй позиции также лента киновселенной Marvel - "Черная Пантера" (Black Panther) с $1,346 млрд.

Франшиза "Юрский период", основоположником которой стал со своим фильмом "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993) режиссер Стивен Спилберг, уже принесла компании Universal $4,7 млрд только на продаже билетов.